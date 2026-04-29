Марченко розповів, чи може Україна відмовитися від впровадження ПДВ для ФОП

Чи буде відтерміноване впровадження ПДВ для ФОП у 2027 році, стане відомо лише після закінчення перемовин з МВФ наприкінці травня – на початку червня, але варіант відмови від впровадження ПДВ не розглядається.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Ідеться про обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ "спрощенців" із річним доходом понад чотири мільйона гривень.

"Те, що під час весняних зборів я та прем'єр-міністр мали переговори з цього питання– це факт. Ми надавали аргументи і переконливо доводили нашим партнерам, що це рішення не на часі і ми вважаємо за необхідне його відтермінувати", – зазначив він.

За словами міністра, МВФ з розумінням поставився до цього і "є відчуття, що це питання може бути переглянуте у позитивний бік відповідно до наших потреб і відтерміноване".

Але про зняття питання немає мови, наголосив він, відповідаючи на уточнююче питання.

"Питання ПДВ зафіксоване у директиві Євросоюзу і є у Національній стратегії доходів, яке розробило Міністерство фінансів", – нагадав Марченко.

За його словами, уряд розуміє, що це питання викликає "складні політичні обговорення" і саме тому потребує перенесення.

"Поки не можу сказати більш детально, питання перенесення буде предметом обговорення", – сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження ПДВ для ФОП у 2027 році. За даними ЗМІ, норма про обов'язковий перехід ФОПів із доходом понад 4 млн грн на сплату ПДВ залишиться, проте її планують відтермінувати на рік.

До того 30 березня Кабінет міністрів розбив "Великий податковий закон" МВФ на три законопроєкти: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору. Ці законопроєкти пізніше були ухвалені Верховною Радою та підписані президентом Володимиром Зеленським.

Водночас законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів створено не було. Окремі нардепи припускали, що уряд може спробувати переконати МВФ зняти цю вимогу.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що законопроєкт про ПДВ для частини ФОПів перебував на стадії узгодження та доопрацювання з ЦОВВ та готувався до винесення найближчим часом.

20 квітня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна та МВФ обговорюють альтернативи введення ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на наступний рік. За її словами, під час весняних зборів сторони знайшли розуміння у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея.