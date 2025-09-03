У "Дії" запрацювало бронювання 100% працівників у прифронтових територіях

З третього вересня на порталі "Дія" критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони.

"Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Для прифронтових територій цей обсяг збільшено удвічі — до 100%.

Як забронювати працівника на порталі Дія?

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Державний орган засобами Порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100%. Підприємство засобами Порталу Дія додатково бронює усіх працівників.

Нагадаємо:

13 серпня 2025 року Кабмін схвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Вони передбачають розширення можливостей для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.