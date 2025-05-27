Новини 27 травня: новий газовий маршрут України, РФ планує підключитись до ЗАЕС

Про що говорили сьогодні?

Про зарплати. У квітні 2025 року середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становила 19 856,19 грн.

Про житло для ВПО. Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) уклали рамкову угоду, згідно з якою, завдяки коштам БРРЄ на 50 млн євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Про газ. Ціни на природний газ на українському ринку 26 травня 2025 року досягли 23 000 грн/тис. куб м (з ПДВ). Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за більш ніж два роки, з лютого 2023.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про експорт РФ в ЄС. Європейські санкції проти Росії поки не мають великого впливу, і у 2025 році РФ може отримати від експорту енергоресурсів до ЄС більше коштів, ніж Євросоюз витрачає на військову допомогу Україні.

Про ЗАЕС. Росія має намір перезапустити та експлуатувати окуповану нею Запорізьку АЕС, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів.

Ексклюзиви ЕП.

Українці отримують листи від податкової за продаж товарів через "Нову пошту". Як їх покарають?

Податкова почала надсилати "листи щастя" тим, хто продає речі через інтернет-платформи. Звідки в неї дані про перекази українців та який штраф "світить" тим, хто не зареєструється ФОПом?

Що таке "європротокол" та коли можна ним користуватися

У яких випадках водії можуть укласти "європротокол", де взяти бланк та що робити після оформлення?