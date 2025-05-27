Європейські санкції проти Росії поки не мають великого впливу, і у 2025 році РФ може отримати від експорту енергоресурсів до ЄС більше коштів, ніж Євросоюз витрачає на військову допомогу Україні.

Про це написав оглядач Bild Юліан Рьопке.

За даними ЗМІ, у 2025 році Росія заробить від експорту енергоносіїв і сировини 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС.

Це набагато більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби проти Росії.

За даними Bild, тільки за один місяць країни ЄС купили в Росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро.

Завдяки величезному експорту енергоносіїв Росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки, вважають у німецькому виданні.

Нагадаємо:

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.

Російський експорт нафти стає все важче відстежити. Танкерні судна масово відключають системи позиціонування або надсилають фальшиві координати.