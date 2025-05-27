Україна залучає нові кошти на житло для переселенців: скільки сімей отримають помешкання

Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) уклали рамкову угоду, згідно з якою, завдяки коштам БРРЄ на 50 млн євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло).

"У межах реалізації угоди за рахунок коштів БРРЄ в розмірі 50 мільйонів євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб – громадян України.

Реалізація проєкту дасть змогу вже протягом 2025 року забезпечити близько 1 100 сімей ВПО доступним житлом", - повідомили у відомстві.

За даними Держмолодьжитло, підписання угоди відкриє другий етап реалізації відомством проєкту "Житло для ВПО".

На першому етапі, фінансування якого у 2021-2025 рр. відбувалося коштом гранту уряду Німеччини через банк KfW, понад 1 050 родин ВПО придбали власне житло.

Нагадаємо:

Програма "Житло для ВПО" передбачає доступні умови для переселенців: позичальники отримують кредити за ставкою у 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості обраного громадянами житла, яке введено в експлуатацію.

Кабінет міністрів виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло.