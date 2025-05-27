РФ планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики

Росія має намір перезапустити та експлуатувати окуповану нею Запорізьку АЕС, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції в рамках мирних переговорів.

Про це пише The New York Times з посиланням на звіт організації Greenpeace.

Повідомляється, що звіт містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередач та опор між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені NYT.

Greenpeace повідомив, що метою проєкту було під’єднати нові лінії електропередач до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції.

"План Путіна щодо перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від забезпечення нових ліній електропередачі – це перший фізичний доказ цих планів", – сказав в інтерв’ю Шон Берні, фахівець з ядерної енергетики Greenpeace Україна.

Як зазначає видання, точні плани Москви залишаються незрозумілими. Як зазначають експерти, Росії потрібно буде побудувати ще кілька ліній, щоб підключити Запорізьку електростанцію до власної енергосистеми, а цей процес займе певний час.

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Нагадаємо:

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

За інформацією колишнього радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, на одній з ділянок з лютого по травень 2025 року побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією.

На іншій ділянці закінчують з'єднання з мережею.