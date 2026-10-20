Уряд виділив кошти на купівлю 53 будинків для ВПО у селах

Уряд вніс зміни до постанови щодо надання субвенції місцевим бюджетам у 2026 році, що дозволяє швидше забезпечувати житлом людей, які вимушено залишили свої домівки.

Про це інформує урядовий портал.

"Завдяки цьому рішенню спрямовується 26,5 млн гривень на купівлю 53 будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у сільській місцевості", – говориться у повідомленні.

Кошти будуть розподілені між громадами для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Згідно з поточним розподілом, найбільшу кількість будинків планують придбати в Київській області.

Це рішення не потребує додаткових витрат з державного бюджету: усі видатки буде здійсненоу межах вже затвердженої бюджетної програми.

"Розподіл 26,5 мільйона гривень субвенції дозволить громадам у сільській місцевості оперативно закупити житло для переселенців. Водночас у співпраці з партнерами залучаємо громадські організації до облаштування будиночків для створення гідних умов проживання", – сказала заступник міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяна Кірієнко.

Підбір будинків для родин триває, реалізація програми продовжується.

Нагадаємо:

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Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.

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