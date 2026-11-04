Будинки для ВПО у селах: Мінсоцполітики спрямувало кошти у регіони

Мінсоцполітики спрямувало 26,5 мільйонів гривень субвенції на придбання будинків у сільській місцевості для внутрішньо переміщених осіб, ці кошти вже надійшли на рахунки обласних військових адміністрацій.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Йдеться про перший транш у межах експериментального проєкту із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Державну субвенцію спрямували до восьми областей, за них куплять 53 будинків для тимчасового проживання.

"Кошти вже надійшли на рахунки обласних військових адміністрацій Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, які звернулися по фінансування для реалізації проєкту", – повідомили у відомстві.

"На етапі придбання будинків ми забезпечуємо громадам необхідний юридичний супровід. Водночас спільно з міжнародними та гуманітарними партнерами вже подбали про закупівлю меблів і побутової техніки для облаштування майбутніх осель", зазначила заступник міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Паралельно триває пошук нових будинків для проживання у сільській місцевості. До цього процесу можуть долучатися Ради ВПО, громадські та благодійні організації, а також волонтери, допомагаючи підібрати житло, додали у міністерстві.

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