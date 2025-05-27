Ціни на газ в Україні досягли рекордного рівня за понад два роки

Ціни на природний газ на українському ринку 26 травня 2025 року досягли 23 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Про це пише профільне видання ExPro.

Таким чином, ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за більш ніж два роки, з лютого 2023

Так, згідно з даними ExPro, газ в Україні у понеділок 26 травня торгувався за цінами 22 800 – 23 200 грн/тис. куб м (з ПДВ) у залежності від ресурсу.

При перерахунку вартість газу становить 19 000 – 19 333 грн/тис. куб м (без ПДВ) або $458-466/тис. куб м або €38,15-38,83/MWh.

Ріст цін на внутрішньому ринку пов’язаний з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. У травні на ринку спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до росту.

Кабмін з початку квітня зобов’язав "Укрнафту" продавати газ власного видобутку для "Нафтогазу" на умовах ПСО (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів). Крім того, "Укрнафтобуріння", що перебуває в управлінні "Укрнафти", також припинило продаж газу на вільному ринку, що суттєво скоротило обсяги пропозиції.

З іншої сторони, попит на газ зростає. Кінцеві споживачі купують більше газу, створюючи додаткові резерви на наступні місяці.

Також на ринку залишається додатковий попит від державних компаній, передусім "Нафтогаз Трейдинг" та "Оператора ГТС України". Збільшений попит на фоні скороченої пропозиції сприяє зростанню цін на газ в Україні.

Ціни на природний газ на українському ринку перевищують ціни на європейському, а різниця між цінами в останні дні досягає €2/MWh. Наявного спреду поки недостатньо для повноцінного відновлення комерційного імпорту природного газу до України, оскільки він не покриває всю маржу.

"Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями", - написало видання.

Читайте також: Чому зростає імпорт і хто винен

"Виклик національного масштабу": Україні бракує грошей на купівлю газу. Де їх узяти?

Нагадаємо:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 11 травня становили 6,02 млрд куб м. ПСГ заповнені на 19,4%. У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.