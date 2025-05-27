В Україні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій

У квітні 2025 року середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становила 19 856,19 грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

У березні 2025 року середня зарплата для розрахунку пенсій становила 19 430 грн, у лютому - 18 589 грн, у січні - 18 660 грн.

Торік у квітні цей показник становив 16 847,98 грн., тобто на 3008,21 грн, або на 18% менше.

Читайте також: Як отримувати захмарні пенсії без обмежень? Інструкція від прокурорів та суддів

Нагадаємо:

Після індексації середня пенсія в Україні складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.