Житлові ваучери для ВПО: Мінрегіон залучить додаткові чотири мільярди

До кінця листопада Україна та Банк розвитку Ради Європи укладуть нову угоду на 80 млн євро для фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених людей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Очікується, що перші 40 млн євро надійдуть вже до кінця цього року.

"Головна домовленість сьогодні — підписати до кінця листопада нову угоду", — повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін після зустрічі з головою банку Карло Монтічеллі у Страсбурзі.

Безгін зазначив, що за три роки співпраці залучено понад 800 млн євро соціальних інвестицій. Лише перші 200 млн євро програми HOME дали змогу для понад 15 700 людей отримати нове житло. Але потреба зростає разом зі знищеним житловим фондом.

Одним із ключових напрямів співпраці є програма HOME, яка фінансує компенсації за знищене житло. Загальний обсяг програми за три роки становитиме 300 млн євро, зокрема 50 млн євро — внесок уряду Італії.

У межах перших 200 млн євро програми вже реалізовано 6 174 житлові сертифікати та придбано оселі, у яких живуть понад 15 700 людей.

30 вересня Україна отримала 50 млн євро, із цих коштів 2,5 млрд грн спрямували на бронювання 1 882 житлових сертифікатів для пріоритетних категорій громадян. Надходження наступного траншу в розмірі 50 млн євро очікується до кінця року за результатами використання першого.

Також погоджено 80 млн євро на фінансування компонента програми "єВідновлення" — "Житло для ВПО з ТОТ".

Банк розвитку Ради Європи висловив готовність долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла.

Нагадаємо:

У 2027 році на фінансування програми забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн., на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

Парламент доручив уряду вивчити можливість збільшення коштів на житлове пільгове кредитування та створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії: ці кошти спрямують на майже дві тисячі сертифікатів за програмою "єВідновлення".

Уряд вніс зміни до постанови щодо надання субвенції місцевим бюджетам у 2026 році, що дозволяє швидше забезпечувати житлом людей, які вимушено залишили свої домівки.

Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.