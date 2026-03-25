Новини 25 березня: РФ посилила атаки на залізницю, що в декларації Свириденко

Про що говорили сьогодні?

Про атаки РФ на залізницю. Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Про декларацію Свириденко. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік, її сукупний дохід становив 4,76 млн грн, і левову частку цієї суми забезпечили гонорари від Київської школи економіки.

Про інцидент з клієнткою monobank. Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання для доповіді щодо ситуації навколо monobank та оприлюднення персональних даних, зокрема фото, клієнтки банку під час верифікації.

Про вартість відновлення енергетики. Україні знадобиться майже 91 мільярд доларів упродовж наступних десяти років для відновлення енергетичного сектору.

Про сплату комунпослуг. Верховна Рада 25 березня ухвалила закон №13155, згідно з яким мешканці пошкодженого житла звільняються від сплати комунальних послуг на період відновлення.

Ексклюзиви ЕП.

Молодий, а вже втомлений. Чому шляхопровід у Києві розвалився за два роки

Ремонт шляхопроводу на Нивках у Києві у 2017 році коштував місту 200 млн грн, однак уже через кілька років він почав тріщати. Чому?