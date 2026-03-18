Україна та Корея готують ТЕО для будівництва високошвидкісної залізниці

Україна та Республіка Корея розпочинають підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування для будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і західним кордоном України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві відбулася зустріч з делегацією Кореї щодо підготовки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний статус проєкту, подальші кроки із залучення консультантів, а також стратегічне бачення розвитку високошвидкісної залізниці як складової інтеграції України до транспортної мережі Європейського Союзу та післявоєнного відновлення.

Проєкт реалізується в межах грантової допомоги уряду Республіки Корея. Він має бюджет вісім мільйонів доларів США та передбачає підготовку комплексного техніко-економічного обґрунтування розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти підготовки ТЕО та ключові питання, які мають бути досліджені в межах проєкту. Зокрема, важливість врахування планів розвитку TEN-T, щоб майбутня високошвидкісна залізнична інфраструктура України могла бути інтегрована до загальноєвропейської транспортної системи

"Розвиток високошвидкісної залізниці ми розглядаємо не просто як інфраструктурний проєкт, а як важливу частину відбудови та довгострокового розвитку української залізниці, модернізації країни та її інтеграції до європейського транспортного простору", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

"Для нас це не лише про відновлення зруйнованого, а й про формування майбутнього України. Ми добре розуміємо, наскільки складним є шлях після війни, адже самі проходили через відновлення та трансформацію. Саме тому ми раді бути поруч з Україною, допомагати у відбудові", – зазначив посол Республіки Корея Кічанг Пак.

Нагадаємо:

