Радник міністра оборони розповів, наскільки поїзди захищені засобами РЕБ

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Одним із важливих напрямків, над яким я зараз працюю, є захист "Укрзалізниці" засобами РЕБ. Якщо із захистом стаціонарних об'єктів засобами РЕБ все більш-менш зрозуміло і питання полягає лише у фінансах, то із захистом поїздів все не так просто", – написав він у Facebook.

За його словами, питання захисту РЕБ контролює голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Залучено багато фахівців, як військових, з головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу, так і цивільних, і не тільки з теми РЕБ.

"Змушений визнати, що ми запізнилися з заходами протидії ударам БПЛА по "Укрзалізниці" на багато місяців. З хорошого: ви навіть не уявляєте, скільки поїздів нам уже вдається врятувати завдяки поточним комплексним рішенням", – зазначив радник міністра.

Він додав, що не може озвучувати більш детальну інформацію.

Щоб захистити всі поїзди та всі електрички вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів від ударів російських БПЛА, на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ, зауважив Бескрестнов.

"І це не гарантує захист, тому що "Ланцети" та багато ФПВ мають автозахват цілі та систему донаведення. А якщо поїзд довгий, то треба ставити РЕБ і на початку, і в кінці. Закривати сiтями колії з високовольтним живленням теж неможливо", – написав він у соцмережі.

За його словами, рішення шукають в найрізноманітніших площинах: РЕР, РЕБ, ППО велике і мале, але випадки потрапляння БПЛА по поїздах у прифронтовій зоні періодично будуть.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

2 березня на Дніпропетровщині російський дрон атакував приміський поїзд,одна людина загинула.

Зранку 4 березня на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.

Раніше на Запоріжжі росіяни спрямували БПЛА на тепловоз, який перебував на станції, його пошкоджено, але люди не постраждали.