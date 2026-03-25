РФ посилила атаки на залізницю: в УЗ розповіли, як пасажирам реагувати у разі атаки на поїзд

В УЗ розповіли, як пасажирам реагувати на підвищену небезпеку

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на брифінгу 24 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тобто якщо побудувати криву цих атак, то їх кількість зростає, зокрема навесні, коли з енергетики фокус зміщується, і ворог фокусується на транспортній інфраструктурі", - наголосив Перцовський.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість локомотивів, пасажирських вагонів і вокзалів.

В компанії повідомили, що вже понад 4 тис. працівників поїзних бригад пройшли спеціальні навчання щодо евакуації, однак така підготовка продовжуватиметься й надалі.

"На жаль, нікого у світі не навчали як діяти, коли над тобою летить "шахед", але життя нас змушує, і колеги постійно проходять це навчання і практикуються над тим, щоб досвід евакуації був безпечним", - уточнив голова правління УЗ.

Пояснюючи необхідність евакуації під час атак, він наголосив, що у разі враження вагон може стати пасткою, бо метал швидко гнеться, розпочинається пожежа та виділяються хімічні речовини.

У компанії зауважили, що після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку, слід підготуватися до евакуації, зокрема залишити габаритні речі та валізи на місцях, однак взяти із собою документи та телефон.

У випадку евакуації в "Укрзалізниці" рекомендують пасажирам не скупчуватись поблизу поїзда, зокрема, розосередитись, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті, а у разі вибухів поблизу діяти згідно з інструкцією безпеки.

Потім необхідно дочекатись вказівки – голосової, мегафоном або свистком – про завершення небезпеки.

Рекомендації УЗ

Нагадаємо:

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.