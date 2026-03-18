Україна та Іспанія запускають спільний інфраструктурний проєкт

Україна та Іспанія підписали угоди про запуск спільного інфраструктурного проєкту, який дозволить вантажним поїздам перетинати кордон з ЄС без зупинок.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Документи підписано під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Іспанії, зазначено у повідомленні.

Йдеться про розробку технології автоматичної зміни ширини колії – ключового бар'єра для швидкої залізничної логістики між Україною та Європою.

В Україні використовується ширина колії 1 520 мм, тоді як у більшості країн ЄС – 1 435 мм. Через це поїзди на кордоні змушені зупинятися: вантаж або перевантажують у інші вагони, або змінюють візки. Це займає час і збільшує вартість перевезень.

"Нова технологія дозволить вагонам автоматично "переключатися" між коліями різної ширини прямо під час руху, без зупинок. Це означає швидший перетин кордону, менше витрат і більшу пропускну спроможність", – пояснюють у відомстві.

Проєкт реалізує "Укрзалізниця" разом з іспанською інжиніринговою компанією TRIA та національним оператором інфраструктури Іспанії Adif.

Мінрозвитку зазначає, що Іспанія має значний досвід у використанні таких рішень, оскільки в країні також застосовуються різні стандарти колії (1435 та 1668 мм). Цю технологію адаптують для українсько-європейських маршрутів.

На реалізацію проєкту передбачено грант у розмірі 5.48 млн євро, який надається урядом Іспанії через державну фінансову установу Instituto de Crédito Oficial (ICO) у межах фонду FIEM.

Це перший інфраструктурний проєкт "Укрзалізниці", що реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом на 200 млн євро, зазначено у повідомленні.

Проєкт відкриває нові можливості для модернізації української залізничної інфраструктури та поглиблення інтеграції з європейською транспортною системою.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує протестувати технологію автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів. На першому етапі проводитимуть дослідження з двома вагонами, на другому – сформує поїзд.