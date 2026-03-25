Рада викликала Пишного через інцидент з клієнткою monobank

Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання для доповіді щодо ситуації навколо monobank та оприлюднення персональних даних, зокрема фото, клієнтки банку під час верифікації.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

Ініціативу про виклик очільника НБУ підтримали 153 народних депутатів. Рада очікує Пишного у сессійній залі о 12:00 26 березня.

Прецедентом стало те, що 9 березня співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійській позиції.

Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії. У своєму дописі Гороховський саркастично зазначив, що клієнтці відмовили в обслуговуванні "через немиту голову".

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

Ця ситуація викликала жваву дискусію у соціальних мережах. Зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати особисті дані клієнтки monobank.

Нагадаємо:

Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Співзасновник monobank Олег Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".

Після оприлюднення Олегом Гороховським фото 19-річної Карини Кольб, зробленого під час відеоверифікації в monobank, до нього та АТ "Універсал Банк" спрямували досудові вимоги щодо врегулювання спору про захист прав дівчини.