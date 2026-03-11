"Висновки зроблено": Гороховський вибачився за скандал з фото клієнтки monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".

Про це Гороховський написав у Threads.

"Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов'язаного з Росією. Моє ставлення до цього прапора не змінилося. Ставлення до вчинку – так.

Хочу запевнити всіх клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше – це наш головний пріоритет", – написав він.

Гороховський вибачився і запевнив, що "висновки зроблено".

"У разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам", – додав він.

Нагадаємо:

9 березня співзасновник проєкту monobank (працює на базі "Універсал банку" Сергія Тігіпка) Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

У своєму дописі Гороховський саркастично зазначив, що клієнтці відмовили в обслуговуванні "через немиту голову".

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

Ця ситуація викликала жваву дискусію у соціальних мережах. Зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати особисті дані клієнтки monobank.

Сам Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.