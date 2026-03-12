Визнання помилки не звільняє від відповідальності – омбудсман про скандал довкола клієнтки monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки, але це не звільняє від відповідальності.

Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я відреагував на ситуацію одразу — відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці", – зазначив він.

Лубінець наголосив, що персональні дані не можуть ставати інструментом публічного тиску чи приниження.

"Закон один для всіх, і його порушення не може бути виправдане емоціями чи суспільним резонансом", – підкреслив омбудсман.

Він зазначив, що про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено додатково після отримання всієї необхідної інформації.

Нагадаємо:

9 березня співзасновник проєкту monobank (працює на базі "Універсал банку" Сергія Тігіпка) Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

У своєму дописі Гороховський саркастично зазначив, що клієнтці відмовили в обслуговуванні "через немиту голову".

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

Ця ситуація викликала жваву дискусію у соціальних мережах. Зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати особисті дані клієнтки monobank.

Сам Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".