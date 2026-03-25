Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комунальних послуг

Верховна Рада 25 березня ухвалила закон №13155, згідно з яким мешканці пошкодженого житла звільняються від сплати комунальних послуг на період відновлення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та йдеться на сайті Верховної Ради.

За ухвалення законопроєкту проголосувало 308 депутатів.

Закон врегульовує нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України.

Прийнятий закон передбачає:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

Також зазначається, що прийняття закону дозволить усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об'єкти та впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.

