Шмигаль розповів, у скільки Україні обійдеться відновлення енергетики

Україні знадобиться майже 91 мільярд доларів упродовж наступних десяти років для відновлення енергетичного сектору.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль із посиланням на оцінки Світового Банку.

"Для реалізації таких інвестицій Україні критично потрібен приватний капітал", – додав він.

Також Шмигаль назвав найперспективніші напрями для інвестицій в енергетику: системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, видобуток газу та нафтогазова інфраструктура.

24 березня Україна та США обговорили можливість залучення кредитної допомоги 1,4 млрд дол. для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком".

Доступний бюджет Стратегічного резерву в межах Фонду підтримки енергетики станом на 18 березня становив 197 млн євро. Шмигаль вважає, що українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими.