Свириденко заробила на КШЕ більше, ніж у Кабміні: що в декларації

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік, її сукупний дохід становив 4,76 млн грн, і левову частку цієї суми забезпечили гонорари від Київської школи економіки.

Про це йдеться у реєстрі декларацій.

Із декларації випливає, що за роботу в Кабінеті міністрів Свириденко отримала 1,37 млн грн. Водночас гонорари від КШЕ принесли їй ще 3,24 млн грн. Додатково вона задекларувала 5195 грн гонорару від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Серед грошових активів прем'єрка вказала 138,7 тис. грн на рахунку в ПриватБанку, 100 тис. грн гарантійної застави за договором оренди та 10 тис. доларів готівкою. На рахунку в АТ "Універсал Банку" - 1 грн.

У власності Свириденко є квартира в Києві площею 33,5 кв. м, квартира в Чернігові площею 74,3 кв. м, а також 25% ще однієї квартири в Чернігові, якою вона володіє разом із родичами. У 2025 році вона також почала орендувати квартиру в Києві площею 92,7 кв. м.

Крім цього, у декларації зазначено земельну ділянку площею 1496 кв. м у селі Клочків на Чернігівщині, набуту у 2022 році. Також прем'єр-міністерка користується BMW X3 2016 року випуску.

У 2024 році Юлія Свириденко отримала від Київської школи економіки 3,1 млн грн гонорарів за викладання, тоді як у 2023 році трохи менше 852 тис. грн.

За два місяці 2026 року НАЗК завершило 153 повних перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушень не було лише у одній з них.