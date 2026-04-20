Новини 20 квітня: новий рекорд євро

Про ціни на нафту та російську економіку: російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.

Про обстріли енергетики: частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях станом на ранок 20 квітня тимчасово залишаються без світла внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про новий рекорд євро: банки оновили курси валют на 20 квітня та почали продавати євро населенню за найвищою середньою ціною в історії - 52,30 грн. Попередній рекорд становив 52,25 грн 18 квітня 2026 року.

Про "Газпром" та Німеччину: німецький підрозділ "Газпрому" Росії, який Берлін конфіскував після вторгення в Україну у 2022 році, готується зробити перший крок до приватизації.

Про обстріл залізниці Херсонщини: ворог у ніч на 20 квітня завдав масованих ударів по залізничній інфраструктурі в Харківській області.

Про Ормуз: комерційний рух через Ормузьку протоку в понеділок майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.

Про ціни на пальне: ціни на дизельне пальне у понеділок, 20 квітня, знизилися на 1-2 грн/л порівняно з п'ятницею, 17 квітня.

Про збій ШІ: користувачі в кількох країнах повідомили про збій у роботі AI-моделей - Gemini, Claude, Copilot, ChatGPT.

Про графіки відключень світла: у вівторок 21 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Ексклюзив ЕП:

Черги замість грошей. Чому провалилася реформа дитячих виплат

Уряд пообіцяв перезапустити систему підтримки сімей з дітьми та збільшити виплати, але реформа дала збій. Чому нові "дитячі гроші" обернулися чергами, технічними проблемами і затримками виплат?