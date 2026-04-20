Ворог масовано обстріляв залізницю на Харківщині: є суттєві пошкодження

Віктор Волокіта — 20 квітня, 12:17
Ворог у ніч на 20 квітня завдав масованих ударів по залізничній інфраструктурі в Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

В результаті пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, будівлю вокзалу, елементи контактної мережі та енергоживлення.

Зазначається, що ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Міністерство зазначило, що лише з початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об'єктів.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

В Україні понад 300 локомотивів "Укрзалізниці" було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак.

