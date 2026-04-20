На АЗС знизились ціни на дизпальне та бензин

В Україні знизились ціни на пальне

Ціни на дизельне пальне у понеділок, 20 квітня, знизилися на 1-2 грн/л порівняно з п'ятницею, 17 квітня.

Про це свідчить моніторинг порталу "Енергореформа", передає "Інтерфакс-Україна".

Найбільше ціна дизелю знизилася на Socar – на 2,09 грн/л обох видів цього пального. По 2 грн/л відняла WOG, по 1 грн/л – "Укрнафта". Parallel знизила ціну ДП на 2 грн/л, ціну ДП+ – на 1,51 грн/л.

UPG та ОККО знизили ціну дизелю у п'ятницю.

Ціна ДП зараз коливається від 88,5 грн/л.

Ціни на газ залишилися переважно без змін, за винятком "Укрнафти", яка відняла від цінника 1 грн/л.

Бензин подешевшав на 0,9 грн/л на Parallel, на 1 грн/л – на WOG та 1,09 грн/л – на Socar.

"Укрнафта" повернула 3 грн/л до преміального А-95 після того, як з четверга, 16 квітня, вчергове прирівняла його до звичайного.

Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 20 квітня (порівняно з 17 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи").

Нагадаємо:

З 13 по 17 квітня середня гуртова вартість бензину знизилася на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизпального – на 3,91 грн/л (84,38 грн/л).