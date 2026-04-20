Банки почали продавати євро за рекордною ціною в історії

Банки оновили курси валют на 20 квітня та почали продавати євро населенню за найвищою середньою ціною в історії - 52,30 грн. Попередній рекорд становив 52,25 грн 18 квітня 2026 року.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,43 - 43,55 грн. Євро - 50,65 і 50,90 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,75 - 44,30 грн (на 17 квітня - 43,57 - 44,09 грн);

Євро - 51,40 - 52,30 грн (на 17 квітня - 51,27 - 52,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,70 - 44,30 грн;

Ощадбанк - 43,60 - 44,25 грн;

Укрсиббанк - 43,75 - 44,23 грн;

ПУМБ - 43,80 - 44,40 грн;

Райффайзен - 43,80 - 44,29 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,50 - 52,50 грн;

Ощадбанк - 51,40 - 52,30 грн;

Укрсиббанк - 51,60 - 52,35 грн;

ПУМБ - 51,0 - 52,40 грн;

Райффайзен - 51,40 - 52,30 грн.

Нагадаємо:

У понеділок, 20 квітня, офіційний курс євро до гривні збыльшися на 34 копійки до 51,76 грн, що стало новим історичним рекордом.