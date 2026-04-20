Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У вівторок світло українцям не вимикатимуть

Володимир Тунік-Фриз — 20 квітня, 20:51
У вівторок світло українцям не вимикатимуть
У вівторок світло українцям не вимикатимуть
Getty Images

У вівторок 21 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на час з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях станом на ранок 20 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

графіки відключень електроенергія

електроенергія

У вівторок світло українцям не вимикатимуть
