У вівторок світло українцям не вимикатимуть

У вівторок 21 квітня в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на час з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях станом на ранок 20 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.