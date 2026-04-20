Дорога нафта від війни в Ірані лише підлатала, а не вилікувала економіку РФ – FT

Російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.

Про це пише газета Financial Times з посилання на голову розвідки Швеції.

Томас Нільссон, глава Шведської служби військової розвідки і безпеки, сказав Financial Times, що Росії потрібно, аби ціна Urals, її основного нафтового сорту, трималася вище 100 доларів за барель протягом року, щоб закрити бюджетний дефіцит, і значно довше — щоб згладити інші економічні проблеми.

Володимир Путін визнав, що російська економіка працює гірше, ніж він очікував, і попередив, що стрибок нафтових доходів через війну на Близькому Сході, який може приносити до 150 мільйонів доларів додатково щодня, буде короткочасним.

Але, за словами Нільссона, Росії буде ще важче фінансувати власне вторгнення в Україну, яке триває вже п'ятий рік, якщо перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном збережеться, а ціни на нафту стабілізуються.

"У них і далі системна проблема, — сказав Нільссон у рідкісному інтерв'ю у своєму офісі в Стокгольмі. — Це не є стійкою моделлю зростання — виробляти матеріали для війни, які потім знищують на полі бою".

Нільссон сказав, що економічні проблеми Росії поширилися і на сам оборонний сектор, на який припадала більша частина економічного зростання країни, тоді як цивільний сектор переживає труднощі.

За його словами, Москва перекидає фінансування туди, де змінюється характер війни, насамперед у безпілотні системи та далекобійну зброю.

Але за межами індустрії дронів російський військово-промисловий комплекс є збитковим, просякнутим корупцією та розкраданнями і залежним від кредитування державних банків, додав Нільссон.

За словами Нільссона, шведська розвідка має дані, що Росія систематично маніпулює статистикою, щоб переконати західних союзників України, ніби її економіка витримала навантаження від величезних воєнних витрат і західних санкцій.

Офіційні російські дані вже самі по собі малюють для Кремля тривожну картину. Минулого тижня Путін зазначив, що ВВП Росії у січні та лютому скоротився на 1,8%, включно зі спадом у важливих для воєнних зусиль галузях, таких як промислове виробництво і будівництво.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року прогнозували, що російська економіка опинилася у найгіршому стані з початку повномасштабного вторгнення в Україну через стрімке падіння нафтових доходів та вичерпання резервів.

Вперше у своїй сучасній історії російська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили та обмеженнями щодо її кількості; бізнесу та владі доводиться враховувати цю реальність.