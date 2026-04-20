Рух через Ормуз завмер після того, як США захопили судно Ірана

Комерційний рух через Ормузьку протоку в понеділок майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За сім тижнів війни в Перській затоці проходження суден через цей водний шлях скоротилося до мінімуму, оскільки Іран посилює контроль у відповідь на удари США та Ізраїлю.

У п'ятницю здавалося, що цей параліч добігає кінця: Іран і США оголосили про відкриття протоки, що спричинило падіння цін на нафту і поспіх суден до проходу, однак ситуація швидко знову вийшла з-під контролю.

До неділі американський флот захопив іранське вантажне судно у водах біля іранського порту Джаск в Оманській затоці, коли воно прямувало в бік Ормузької протоки.

Це стало першим таким кроком під час нинішньої блокади США, підвищивши ставки для судновласників, які працюють у регіоні, і розширивши зону, яку вважають ризикованою для проходу.

У відповідь еталонна нафта подорожчала, оскільки історична криза постачання почала виглядати ще тривалішою.

Одним із танкерів із нафтопродуктами, що перебуває на маршруті, є Nova Crest, який зараз іде трохи південніше острова Ларак і виходить з Ормузької протоки в Оманську затоку.

Це судно перебуває під санкціями Великої Британії, Європейського Союзу та Швейцарії через його участь у торгівлі російською нафтою. Як пункт призначення воно вказує Хор-Факкан в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо:

В Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.