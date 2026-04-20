Берлін починає продаж відібраної частини "Газпрому" РФ

Німецький підрозділ "Газпрому" Росії, який Берлін конфіскував після вторгення в Україну у 2022 році, готується зробити перший крок до приватизації.

Про це заявив його головний виконавчий директор, пише FT.

Компанія, яка тепер називається Sefe, має намір залучити від 1,5 млрд до 2 млрд євро через збільшення капіталу, сказав Financial Times Еґберт Леге, і використає ці кошти для розширення тієї частини бізнесу, яка управляє інфраструктурними активами.

Sefe, що розшифровується як Securing Energy for Europe і раніше називалася Gazprom Germania, включає такі активи, як газові сховища та трубопроводи, а також торговельний бізнес у Великій Британії, раніше відомий як Gazprom Marketing & Trading.

Це стане першим розмиванням 100-відсоткової частки німецького уряду в компанії. Згідно з правилами Єврокомісії, до кінця 2028 року держава має продати щонайменше 75% своєї частки.

Леге сказав, що війна з Іраном надала додаткового імпульсу планам приватизації групи, оскільки обмежені потоки з Близького Сходу підкреслили важливість надійних постачальників. Це також підштовхнуло ціни на газ угору.

Деякі представники галузі припускали, що активи компанії можуть бути розділені та продані окремо. Однак Sefe має намір зберегти разом два "двигуни" бізнесу — регульовані активи та торговельні операції, оскільки вони доповнюють одне одного, сказав Леге.

Інші припускали, що Німеччина може об'єднати Sefe з імпортером газу Uniper, який також був націоналізований у 2022 році, коли опинився на межі краху після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи.

Нагадаємо:

28 серпня 2022 року уряд Німеччини створив холдингову компанію для проведення націоналізації колишньої "дочки" "Газпрому" - компанії SEFE, Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH.

Вже у грудні того ж року Європейська комісія надала дозвіл уряду Німеччини на націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка була найбільшим імпортером російського газу, й компанії SEFE, що раніше була дочірнім підприємством "Газпрому".