У шести областях нові знеструмлення внаслідок ворожих атак на енергетику

Частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях станом на ранок 20 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють Міненерго та "Укренерго".

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

20 квітня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Споживання електроенергії зростає.

Сьогодні, 20 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня — у п'ятницю.

Причина змін — похолодання у більшості регіонів України, а також хмарна погода у західних, частині центральних та північних областей, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Внаслідок дронових атак по енергооб'єктах на ранок 17 квітня були знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.