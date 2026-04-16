Ситуація змінюється, але потрібен час: в НБУ розповіли про роль євро

Конструктивна невизначеність або неоднозначність, яку зберігає Національний банк України на валютному ринку, приблизно однакова для долара та євро.

Про це розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

"Впродовж останніх років, відколи почалися тарифні війни, курс у парі євро/долар зазнає доволі суттєвих змін. Наш валютний ринок ці зміни також підхоплює.

Коли відбуваються такі глобальні курсові зміни, ми часто рухаємося в одному напрямі з іншими валютами, враховуючи цей унікальний статус долара як "безпечної гавані", – пояснив він періоди меншої волатильності курсу гривні до євро ніж курсу гривні до долара.

За його словами, якщо євро глобально дешевшає до долара, то активізуються деякі імпортери, яким вигідно купити євро зараз, щоб оплатити контракти.

Натомість експортери, які мають євро, не поспішають його продавати, оскільки сподіваються, що курс зміниться.

"Однак курсоутворюючою валютою в нас поки що залишається долар. На основі торгів на ринку розраховується курс гривні до долара, і до нього ми згладжуємо коливання. Потім через крос-курси встановлюється курс гривні до інших валют", – наголосив Лепушинський.

Він зазначив, що роль євро поступово підвищується, але поки домінує долар.

"По імпорту майже паритет, а ось по експорту – ні, бо ми торгуємо сировинними товарами, і за ними основні розрахунки йдуть у доларах. Однак ситуація поступово змінюється, і в перспективі євро стане основною курсоутворюючою валютою, що збігається з нашими євроінтеграційними прагненнями. Але на це потрібен час", – підсумував заступник голови НБУ.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

У п'ятницю, 17 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 15 копійок до 51,42 грн, що стане новим історичним рекордом.

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.

Попередній рекорд курсу євро було встановлено 15 квітня 2026 року - 51,32 грн.