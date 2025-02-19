Новини 19 лютого: ЄС погодив нові санкції проти РФ, МОЗ надав список ліків, які подешевшають

Про що говорили сьогодні?

Про санкції: Країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, які спрямовані проти алюмінію, нафти та банківського сектору.

Про торгівлю: Білоруське підприємство "Агропродукт" використовує сировину, вивезену з тимчасово захоплених росіянами районів Херсонської області, і постачає готову продукцію у вигляді ріпакової олії до країн Європейського Союзу.

Про ЧАЕС: На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару БПЛА по об’єкту "Укриття".

Про ліки: МОЗ оприлюднив перелік 100 ліків, на які ціни зменшаться на 30% з 1 березня. Ціни знизяться, зокрема, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол", "Гідазепам".

Про сталь: У 2024 році Україна поставила до Росії металопродукції на загальну суму 21,04 млн дол, попри офіційну заборону.

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