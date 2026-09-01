У серпні повітряні тривоги "з’їли" рекордний відсоток робочого часу торговельних центрів

Тривалість повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів у серпні перевершила рекорд липня та сягнула 21,8%, при тому, що рік тому майданчики втрачали 9,4% робочого часу.

Про це повідомляє Рада торгових центрів.

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів у серпні 2026 року сягнула 21,8%, рік тому цей показник становив 9,4%, місяць тому – 20,1%.

"У порівнянні з липнем 2026-го підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог у робочий час ТЦ", – говориться у повідомленні.

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П'ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00-21:00, загалом не зазнала змін. За підсумками серпня вона виглядає так: Донецька область (82,0 %), Сумщина (76,4 %), Запорізька область (71,4 %), Харківщина (60,3 %), Чернігівщина (40,1 %).

Але найбільше зростання показників протягом місяця відчули на собі Київ і Київська область, говориться у повідомленні.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 166,8 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2026 р. – 6,4 робочих днів.

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Нагадаємо:

У березні через повітряні тривоги торговельні центри втратили 4,8 робочих днів – частка тривалості повітряних тривог склала 18,6%, рік тому цей показник дорівнював 11%.

Але у квітні частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів знизилась у порівнянні з березнем на 2,4 % і становить 16,2%, що було найменшим показником з початку року.