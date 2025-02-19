Новости 19 февраля: ЕС согласовал новые санкции против РФ, Минздрав предоставил список лекарств, которые подешевеют

О чем говорили сегодня?

О санкциях: Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России, которые направлены против алюминия, нефти и банковского сектора.

О торговле: Белорусское предприятие "Агропродукт" использует сырье, вывезенное из временно захваченных россиянами районов Херсонской области, и поставляет готовую продукцию в виде рапсового масла в страны Европейского Союза.

О ЧАЭС: На Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий российского удара БПЛА по объекту "Укрытие".

О лекарствах: Минздрав обнародовал перечень 100 лекарств, на которые цены уменьшатся на 30% с 1 марта. Цены снизятся, в частности, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам".

О стали: В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 млн долл, несмотря на официальный запрет.

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