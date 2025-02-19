На ЧАЕС продовжують ліквідовувати наслідки російського удару

На Чорнобильській АЕС триває ліквідація наслідків російського удару БПЛА по об’єкту "Укриття".

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття", - йдеться у повідомленні.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована", - запевнили у ДСНС.

Нагадаємо:

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого.