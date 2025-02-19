Європа купує білоруську олію з ріпаку, вивезеного з окупованої Херсонщини – "Схеми"

Білоруське підприємство "Агропродукт" використовує сировину, вивезену з тимчасово захоплених росіянами районів Херсонської області, і постачає готову продукцію у вигляді ріпакової олії до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У розслідуванні "Схем" (проєкт Радіо Свобода), яке журналісти підготували у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами, йдеться, що одна з цих країн – Литва, де з літа 2024 року діє заборона на ввезення білоруських продуктів харчування, в тому числі ріпакової олії.

Згідно з даними Федеральної державної інформаційної системи "Зерно", у 2023 році із захопленої частини Херсонщини до Білорусі вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку.

В Білорусі отримувачами українського ріпаку стали п’ять компаній, серед яких – "Агропродукт". Це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС, ідеться у розслідуванні.

За даними Євростату, протягом шести місяців 2024 року країни Євросоюзу купили більше 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад 67 мільйонів євро. Основні покупці – Литва та Латвія.

За інформацією білоруської опозиційної організації "Співтовариство залізничників Білорусі", ці країни протягом усього 2024 року отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії виключно від "Агропродукту".

Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським "Агропродуктом", навіть попри те, що у Литві з червня 2024 року діє заборона на ввезення ріпакової олії.

Журналісти встановили, що "Агропродукт" має зв’язки з білоруською владою. Співзасновницею підприємства є білоруська компанія "Транзит-Авто 2003". Її власник Олексій Шведов регулярно відвідував Україну разом із співробітником Управління справами президента Білорусі Олександром Зайцевим та ексгубернатором Брестської області Костянтином Сумаром, який називав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "трохи вищим за Бога".

Директор "Агропродукту" Олег Теслюк в одному з інтерв’ю вихвалявся зв’язками у владних структурах, зазначивши, що його "прохання будуть розглянуті".

"Транзит-Авто 2003" у 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу російській армії в перевезенні військової техніки і солдатів. Однак, зазначають журналісти, заснована нею компанія-виробник олії – "Агропродукт" – не перебуває у санкційних списках ЄС та України і має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, до якого журналісти звернулись за коментарем, ознайомився зі знахідками з розслідування і зазначив: "Можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій".

Нагадаємо:

Компанія, що належить громадянці РФ, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського.