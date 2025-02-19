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Україна експортувала до Росії сталі на 21 мільйон доларів торік

Олексій Артемчук — 19 лютого, 17:18
Україна експортувала до Росії сталі на 21 мільйон доларів торік
Getty Images

У 2024 році Україна поставила до Росії металопродукції на загальну суму 21,04 млн дол, попри офіційну заборону.

Це випливає з даних Державної митної служби.

Зокрема, було відправлено до РФ 26 871 тонну металопродукції:

  • Гарячекатаний прокат на 8,645 млн дол.
  • Холоднокатаний прокат на 1,068 млн дол.
  • Прокат з легованої сталі на 11,33 млн дол.

Повністю експорт до РФ було заборонено наприкінці вересня 2022 року. З даних митниці також випливає, що за 2023 рік експорт сталі до РФ був нульовий.

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Нагадаємо:

Україна піднялася з 21-го на 20-те місце в рейтингу 71 країн, найбільших виробників сталі.

У січні 2025 року українські металургійні підприємства наростили випуск сталі та чавуну.

Росія експорт металургія сталь

сталь

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