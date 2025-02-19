ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії – FT
Країн ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, які спрямовані проти алюмінію, нафти та банківського сектору.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Це вже 16-й пакет санкцій ЄС із моменту повномасштабного вторгнення Росії. Він спрямований, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачає подальше посилення обмежень на експорт нафти.
До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакету.
Новий пакет, який у середу вранці погодили посли всіх 27 країн ЄС, також містить санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.
Водночас уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк стверджує, що "остаточно затвердять" нові санкції проти РФ наступного тижня.
Нагадаємо:
Європейський Союз пропонує поступову заборону на імпорт російського алюмінію в рамках масштабного пакету санкцій перед третьою річницею вторгнення Кремля в Україну.
У грудні 2024 року стало відомо, що посли країн-членів ЄС у середу досягли принципової згоди щодо 15-го пакета санкцій проти Росії за її війну в Україні.
16 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.