Новини 7 серпня: фігурантка "плівок Міндіча" отримала посаду в держпідприємстві, масована атака РФ на Укрнафту

Про що сьогодні говорили:

Про УЗ. Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку.

Про збитки від блокади. Прямі втрати від недоотримання експортної виручки в другій половині 2026 року внаслідок зупинки морського експорту з України становитимуть понад 2 млрд дол.

Про Укрнафту. Російські війська вночі атакували сім об'єктів Укрнафти, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України. Частину об'єктів зупинено, компанія втратила суттєві обсяги видобутку.

Про фігурантів Мідаса. Колишня заступниця Германа Галущенка та фігурантка "плівок Міндіча" Юлія Підкоморна отримала посаду в. о. члена дирекції АТ "Українські розподільні мережі".

Про підтримку бізнеса. Національний банк дозволив банкам не визнавати дефолту підприємств під час короткострокової реструктуризації боргу, якщо фінансові труднощі спричинені російською агресією.

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