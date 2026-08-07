Росіяни поцілили у склади логістичної компанії на Дніпропетровщині

Росіяни атакували Дніпропетровщину, у Дніпровському районі зайнялися склади логістичної компанії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог знову завдав удару. Зайнялися склади логістичної компанії у Дніпровському районі. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він у Телеграм.

Як повідомляють місцеві медіа, 7 серпня, у передмісті Дніпра було чутно вибух. Повітряна тривога у Дніпровському районі тривала з 13:57 до 14:11.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про реактивний безпілотник курсом на обласний центр. Пролунав вибух, після чого з'явився стовп чорного диму, адже виникла пожежа у Дніпровському районі через влучання.

Попередньо, люди не постраждали.

Напередодні у Дніпрі зазнав пошкоджень через ворожу атаку склад мережі "Алкомаг".

Нагадаємо:

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.

У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували логістичні та виробничі потужності "Епіцентру" в Києві й Калинівці, у результаті чого загинув працівник компанії, ще троє дістали поранення.

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.