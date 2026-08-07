Нацбанк дозволив не визнавати дефолт бізнесу на тлі атак РФ

Національний банк дозволив банкам не визнавати дефолту підприємств під час короткострокової реструктуризації боргу, якщо фінансові труднощі спричинені російською агресією.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Йдеться про реструктуризації, проведені з 1 липня 2026 року до 1 вересня 2027 року. Скористатися послабленням банки зможуть, якщо вважатимуть, що позичальник здатний подолати тимчасові труднощі та відновити обслуговування боргу.

"Зазначені кроки розроблено з метою належного реагування на погіршення безпекової ситуації внаслідок воєнних дій та систематичних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Окремі зміни стосуються підприємств агрокомплексу, які зіткнулися з порушенням експорту. До 1 вересня 2027 року коефіцієнт ліквідності аграрної продукції, переданої в заставу, збільшили з 0,4 до 0,75.

Банки також зможуть визначати вартість такої застави за фактичними залишками продукції на момент розрахунку кредитного ризику. Максимальний строк кредитного договору із заставою у вигляді аграрної продукції збільшили з 12 до 18 місяців.

За оцінкою НБУ, це дасть аграрним підприємствам змогу залучити додаткові кредити для поповнення оборотного капіталу, зберігання продукції та використання альтернативних логістичних маршрутів.

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Нагадаємо:

23 липня через російську загрозу припинилися суднозаходи до портів Великої Одеси. Найбільше зупинка морської логістики вдарила по аграрному та гірничо-металургійному експорту.