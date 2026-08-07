Ворог знищив відділення "Нової пошти" на Сумщині

Російські загарбники ударом дрона типу "Шахед" знищили поштове відділення у Глухівській громаді Сумської області.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Будівля, в якій знаходилось відділення, зазнала значних руйнувань. Водночас попередньо, люди не постраждали.

З фотографії можна дізнатись, що знищене відділення належало компанії "Нова пошта".

Нагадаємо:

У ніч на 5 червня 2026 року російські загарбники знищили склади, на яких зберігалась продукція Japan Tobacco International (JTI) та "Імперіал Брендс Україна".

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.

Forbes Uraine оцінило розмір знищених логістичних приміщень українського бізнесу в 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.