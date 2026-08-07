Частина Києва залишилася без світла через аварію
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Частина Подільського та Оболонського районів Києва тимчасово залишилася без електроенергії через аварію.
Про це повідомили в ДТЕК.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
У компанії закликали киян ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.
Це має зменшити навантаження на мережі під час літніх піків споживання та допомогти уникнути повторних аварій.
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Нагадаємо:
У Подільському та Оболонському районах Києва 14 липня було тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.