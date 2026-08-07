Частина Києва залишилася без світла через аварію

Частина Подільського та Оболонського районів Києва тимчасово залишилася без електроенергії через аварію.

Про це повідомили в ДТЕК.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У компанії закликали киян ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.

Це має зменшити навантаження на мережі під час літніх піків споживання та допомогти уникнути повторних аварій.

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Нагадаємо:

У Подільському та Оболонському районах Києва 14 липня було тимчасово відсутнє електропостачання через аварію.