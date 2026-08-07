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Україна уразила шість суден тіньового флоту РФ та 10 енерговузлів

Артур Крижний — 7 серпня, 18:10
Україна уразила шість суден тіньового флоту РФ та 10 енерговузлів
"Птахи Мадяра" атакували 6 російських суден за одну ніч
Фото: "Мадяр"

Сили безпілотних систем 6-7 серпня уразили 102 російські цілі, зокрема 10 енерговузлів і шість суден тіньового флоту в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним Мадяр.

За його словами, серед уражених суден – два танкери та чотири суховантажі. Також під удари потрапили два склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, два радіолокаційні комплекси, зенітний ракетний комплекс "Бук", локомотиви та паливозаправники.

Загалом у межах операції "Кримський рубильник off" із 1 липня до 7 серпня СБС уразили 211 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях, заявив Мадяр.

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Нагадаємо:

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України за 48 годин 4-5 серпня поцілили 13 енерговузлів на окупованих росіянами територіях.

Протягом 28-29 липня Сили безпілотних систем вразили у Криму та на окупованих територіях Херсонщини і Луганщини 10 енерговузлів.

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Україна уразила шість суден тіньового флоту РФ та 10 енерговузлів
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