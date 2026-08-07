Через атаки РФ Укрзалізниця змінила маршрути низки поїздів

Укрзалізниця тимчасово змінює маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку.

Про це інформує АТ "Укрзалізниця".

Через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінюємо маршрути низки поїздів.

На окремих напрямках організували автобусні трансфери, надані місцевою владою, щоб пасажири могли продовжити свою подорож. Йдеться про ділянки Кривий Ріг - Дніпро, Пʼятихатки - Дніпро та Лозова - Орілька.

Також Укрзалізниця зробила повідомлення для пасажирів до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ, Верхньодніпровськ.

"Якщо ви прямуєте поїздами №32 Перемишль - Запоріжжя, №86 Львів - Дніпро, №286 Львів - Дніпро, №42 Трускавець - Дніпро або №40 Солотвино - Запоріжжя, ви можете доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра", – говориться у повідомленні.

Це поїзди ⁠6035 Дніпро - Пост Списання (час відправлення з Дніпра о 16:42), ⁠6037 Дніпро - П'ятихатки (17:34) та 6043 Дніпро - П'ятихатки (20:20)

"Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат", – додали в Укрзалізниці.

Поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку Укрзалізниця буде обмежувати по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. "Це дозволить нам швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності - за це ми заздалегідь перепрошуємо", – зазначили в Укрзалізниці.

Це стосується поїздів №41/42 Дніпро - Трускавець, №87/88 Дніпро - Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30), № 83/84 Дніпро - Мукачево (відправлення зворотно орієнтовно +2:00).

Обігові затримки спричинять №285/286 Дніпро - Львів (зі Львова виїде +2:00), №3/4 Дніпро - Ужгород (зворотно №29 Ужгород – Київ +1:00), №85/86 Дніпро - Львів (зі Львова №128 виїде +3:00), №119/120 Дніпро - Холм (зворотно 24 Холм – Київ +7:00), №120/119 Холм - Дніпро (+2:33 із Дніпра).

"Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани, тому готові приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки у липні Укрзалізниця перевезла на сто тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року — 2,8 млн проти 2,7 млн.

Раніше повідомлялося, що до літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.