Фігурантка "плівок Міндіча" отримала керівну посаду в стратегічному держпідприємстві

Колишня заступниця Германа Галущенка та фігурантка "плівок Міндіча" Юлія Підкоморна отримала посаду в. о. члена дирекції АТ "Українські розподільні мережі".

Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада УРМ.

Усього до складу Дирекції увійшли п'ять осіб. Крім Підкоморної це Олексій Белоцький, Олександр Баранюк, Михайло Горин та Денис Фудашкін.

Юлія Підкоморна в різний час працювала на різних посадах в Кабінеті міністрів, "Енергоатомі", "Укргазвидобуванні" та заступницею колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У листопаді минулого року під час одного з судових засідань у справі так званого "Міндічгейту" прокурор зачитував фрагмент плівок, в якому фігурує її прізвище в контексті призначення на державні посади.

"Йде мова про особу Підкоморну. Зокрема, Миронюк (Ігор Миронюк на прізвисько "Рокет" - ЕП.) повідомляє: Підкоморна. Звідки взялась Підкоморна у нас? Її привів Діденко (ймовірно, мова йде про колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" Ігоря Діденка – ЕП.), він її призначив в атом ("Енергоатом"), потім забрав в міністерство (Міненерго).

Я йому кажу, мається на увазі міністру: "Послухай, ну як це?". "Ну, вона тепер моя" (ймовірно, йдеться про відповідь Галущенка - ЕП). Якби ти сказав, чи "Карлсон" (Тимур Міндіч - ЕП.) сказав: "Вона зараз моя". Я приблизно розумію методологію, як зараз людина стає чиєюсь", - зачитав на засіданні прокурор САП.

Крім цього, Підкоморна очолювала Конкурсну комісію з відбору членів Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. На цій посаді в інтересах Галущенка вона могла допомагати протягувати до регулятора "правильних людей", занижуючи оцінки "не своїм людям". За посиланням можна ознайомитись із фрагментом одного з засідань Комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП, який це підтверджує.

"Українські розподільні мережі" володіють державними пакетами акцій семи операторів розподілу електроенергії або так званих обленерго. Це "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Харківобленерго", "Сумиобленерго".

Компанія має стратегічне значення для безпеки та стабільності енергосистеми України, забезпечуючи централізоване управління критичною інфраструктурою.