НБУ оцінив збитки від зупинки морського експорту в мільярди доларів

Прямі втрати від недоотримання експортної виручки в другій половині 2026 року внаслідок зупинки морського експорту з України становитимуть понад 2 млрд дол.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку (НБУ).

"Як і в попередні фази блокади, Україна переорієнтовує вантажопотоки на альтернативні маршрути: залізницю, автотранспорт та порти Дунаю", – пише Нацбанк.

Водночас пропускна спроможність цих маршрутів недостатня: якщо Україна зазвичай експортувала 4-4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць, то альтернативні шляхи можуть забезпечити експорт лише 2,5 млн тонн на місяць.

Це стосується періоду серпня-жовтня, оскільки рівень води в Дунаї впав через посуху та обмежив його пропускну спроможність. З листопада темпи експорту зростуть, пише НБУ.

Переспрямування логістики підвищить витрати агросектору на зберігання і транспортування продукції, а прямі витрати від недоотримання виручки сягнуть 2 млрд дол.

Водночас Нацбанк очікує, що ці обсяги будуть експортовані протягом першого півріччя 2027 року, що компенсує негативний ефект.

"Завдяки розвиненим альтернативним маршрутам і досвіду аграріїв ситуація залишається контрольованішою, ніж під час блокади 2022 року", – підсумовує НБУ.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.