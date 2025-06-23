Шмигаль розповів, на які потреби відновлення уряд витратить 22 мільярди JICA та ЄС

23 червня на позачерговому засіданні уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Кабмін передає на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст.

Близько 1,4 млрд грн від JICA уряд виділив на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів, які звільняють українську землю "від російського мінного сміття".

Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу Кабмін розподіляє на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

Нагадаємо:

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

Кредит на суму понад 3 мільярди доларів надасть Японія в межах ініціативи G7 ERA. Його обслуговуватимуть за рахунок заморожених російських активів.