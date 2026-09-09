У Чорнобилі запустили нову сонячну електростанцію

На Чорнобильській атомній електростанції ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 МВт, яка забезпечуватиме живлення критично важливої інфраструктури станції.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"За підтримки міжнародних партнерів на ЧАЕС ввели в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю 2 МВт", – зазначив він.

Вона забезпечуватиме, зокрема, живлення нового безпечного конфайнменту, об'єктів поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки", — наголосив очільник Міненерго.

Загалом по Україні встановлена потужність СЕС вже становить 7,6 ГВт. Це важлива складова нашої стійкості, зазначив він.

За його словами, загальний бюджет проєкту з будівництва СЕС на території ЧАЕС — понад 825 000 доларів. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці ПРООН та урядів Литви і Японії.

Зокрема, Литва надала 7 296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги. ПРООН за фінансування Японії забезпечили додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.

Щорічно станція вироблятиме понад 2 млн кВт·год чистої електроенергії. Це 5 % річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити близько 365 тис. доларів на рік.

"Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації", — пообіцяв міністр.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини надасть 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном.

У червні Євросоюз оголосив про 75 млн євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту ЧАЕС.